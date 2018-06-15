Матч Египет - Уругвай проходит при полупустых трибунах

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая проходит при полупустых трибунах.

Судя по фотографиям из социальных сетей, в Екатеринбурге на футбол пока ходят неохотно - видно, что и на центральных, и на боковых секторах очень много свободных мест.

Не пропустите: Салах в запасе: объявлены стартовые составы Египта и Уругвая. | http://soccernews.ru