Матч "Эшторил" - "Порту" будет доигран 21 февраля

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Матч "Эшторил" - "Порту" будет доигран 21 февраля

Стала известна дата доигровки прерванного матча 18-го тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Порту", сообщает A Bola.

По сведениям издания, матч состоится 21 января.

Напомним, что матч "Эшторил" - "Порту" был прерван после первого тайма при счете 1:0 в пользу хозяев из-за появления трещин на стадионе. В итоге по соображениям безопасности поединок был прерван.

Не пропустите: "Порту" показал фото трещин на стадионе "Эшторила". | http://soccernews.ru

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