Матч "Эшторил" - "Порту" был прерван

Матч 18-го тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Порту" был прерван в перерыве, сообщает Record.

По сведениям издания, причиной такого решения стало то, что болельщикам пришлось покинуть одну из трибун из-за риска её обрушения.

Стоит отметить, что после первого тайма "Эшторил" выигрывал у "Порту" со счётом 1:0.

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