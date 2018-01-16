Матч "Эшторил" - "Порту" был прерван
Матч 18-го тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Порту" был прерван в перерыве, сообщает Record.
По сведениям издания, причиной такого решения стало то, что болельщикам пришлось покинуть одну из трибун из-за риска её обрушения.
Стоит отметить, что после первого тайма "Эшторил" выигрывал у "Порту" со счётом 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спортинг Лиссабон
|18
|46
|2
|Порту
|17
|45
|3
|Бенфика
|18
|43
|4
|Брага
|18
|37
|5
|Рио Аве
|18
|30
|6
|Маритиму
|18
|28
|7
|Дешпортиво Чавес
|18
|26
|8
|Боавишта
|18
|24
|9
|Витория Гимарайнш
|18
|23
|10
|КД Тондела
|18
|22
|11
|Белененсиш
|18
|19
|12
|Портимоненсе
|18
|18
|13
|Фейренсе
|18
|17
|14
|Морейренсе ФК
|18
|15
|15
|Пасуш де Феррейра
|18
|15
|16
|Дешпортиво Авеш
|18
|14
|17
|Витория Сетубал
|18
|13
|18
|Эшторил
|17
|12