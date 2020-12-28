Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" перенесен

Теги манчестер ситиэвертонгабриэл жезускайл уокер

Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" перенесенСегодня должен был пройти матч между "Эвертоном" и "Манчестер Сити"

Однако, руководство АПЛ приняло решение о переносе игры, сообщает BBC. Это связано с тем, что в составе "Манчестер Сити" ряд игроков сдали положительные тесты на COVID-19.

Речь идет о форварде Габриэле Жезусе и защитнике Кайле Уокере. Также положительные тесты сдали двое работников клуба.

Протокол АПЛ и правительства Великобритании вынуждает команды в случае вспышки коронавируса, соблюдать режим самоизоляции.

Дата матча будет сообщена дополнительно.

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