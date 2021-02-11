Матч "Эвертон" - "Тоттенхэм" стал самым результативным в Кубке Англии за 60 лет

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Эвертон" на своём поле переиграл "Тоттенхэм" со счётом 5:4.

Как сообщает Opta, это самый результативный матч в турнире за последние 60 лет.

В 1961 году девять голов в одной игре забили "Шеффилд Уэнсдей" и "Манчестер Юнайтед". Тогда "красные дьяволы" были разгромлены со счётом 2:7.

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