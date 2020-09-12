Матч ФНЛ отменён из-за вспышки коронавируса
Запланированный на воскресенье матч 9-го тура ФНЛ между "Шинником" и "Енисеем" не состоится.
Ярославский клуб объявил об отмене игры из-за вспышки коронавируса в стане соперника.
Матч 9-го тура Олимп-ФНЛ «Шинник» - «Енисей» не состоится в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава красноярцев. pic.twitter.com/419BHL2o39— ФК «Шинник» (@FCShinnik) September 12, 2020
Скорее всего, "Енисею" будет засчитано техническое поражение.
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