Матч ФНЛ отменён из-за вспышки коронавируса

Теги шинник ярославльенисей красноярсккоронавирус

Матч ФНЛ отменён из-за вспышки коронавируса

Запланированный на воскресенье матч 9-го тура ФНЛ между "Шинником" и "Енисеем" не состоится.

Ярославский клуб объявил об отмене игры из-за вспышки коронавируса в стане соперника.

Скорее всего, "Енисею" будет засчитано техническое поражение.

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