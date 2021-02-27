Матч ФНЛ завершился массовой дракой

В 27-м туре ФНЛ "Томь" на выезде одолела "Аланию" со счетом 3:2.

На 95-й минуте игры наставник "Алании" Спартак Гогниев был удален. После финального свистка началась массовая драка между игроками команд.

Отмечается, что в стычке участвовали тренер "Томи" Александр Кержаков и Гогниев, однако их сдерживали ассистенты.

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