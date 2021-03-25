Матч Германия – Исландия не отменят, несмотря на коронавирус

Теги германияисландия

Матч Германия – Исландия не отменят, несмотря на коронавирусФото: Твиттер @DFB_Team_EN 
Матч 1-го тура квалификации к Чемпионату Мира 2022в Катаре между Германией и Исландией состоится по расписанию, сообщает Sport1.

На это не повлияет даже положительный тест на коронавирус у немецкого полузащитника Йонаса Хофманна.

Представитель Немецкого футбольного союза Йенс Гриттнер провел консультацию с департаментом здравоохранения Дюссельдорфа, где пройдет встреча сборных, и заявил о разрешении на проведение матча.

"Матч точно будет сыгран", – сказал Гриттнер.

Германия и Исландия сыграют сегодня, 25 марта. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

 

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