Матч года: "Тосно" против "Авангарда" в финале Кубка России
"Тосно" – "Авангард"
Стадион: "Волгоград Арена" (Россия)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Сергей Карасев (Москва)
Чемпион страны уже известен – им стал московский "Локомотив". Осталось лишь выявить обладателя Кубка России: в решающем матче на стадионе "Волгоград Арена" встретятся "Тосно" и "Авангард". Перед стартом турнира мало кто ожидал именно такой финал, но обе команды дошли до решающей стадии абсолютно заслуженно. Подопечные Парфенова идут на 12-й строчке Премьер-Лиги, дружина Биджиева – на 12-м месте в ФНЛ, так что их возможное попадание в еврокубки будет сродни сенсации и принесет болельщикам настоящий праздник футбола.
Несмотря на выход в финал Кубка России, сезон у "Тосно" получается очень непростой. Команда находится на грани вылета в ФНЛ, и на исправление ситуации у нее остался всего один тур. Подопечные Парфенова не могут победить вот уже 9 матчей кряду, да еще и концовка сезона им предстоит очень непростая. В полуфинале кубка тосненцы расправились с самим московским "Спартаком", выбив того в серии пенальти. До этого команда поочередно проходила "Тюмень", "Томь" и "Луч-Энергию".
"Авангард" может похвастаться тем, что команда выбила из кубка другого московского гранда – ЦСКА. Случилось это еще осенью прошлого года, после чего "сине-белые" прошли тамбовский "Спартак", пермский "Амкар" и ярославский "Шинник". В ФНЛ команда Биджиева располагается лишь в середине турнирной таблицы, так что возможный трофей будет единственной отдушиной для болельщиков в текущем сезоне.
Интересные факты противостояния "Тосно" и "Авангарда":
Серия без побед "Тосно" во всех турнирах насчитывает 9 матчей.
Из 9 последних матчей в рамках ФНЛ и Кубка России "Авангард" проиграл лишь 1 поединок.
В 4 из 5 предыдущих матчей тосненцев было забито не более 2 голов.
Ориентировочные составы на игру:
Тосно: Юрченко, Маргасов, Дугалич, Миюшкович, Сухарев, Нуну Роша, Полетанович, Палиенко, Галиулин, Рикардиньо, Мирзов.
Авангард: Кобзев, Никитин, Багаев, Гоцук, Войнов, Митасов, Акбашев, Войнов, Кубышкин, Болов, Федчук.
Прогноз на матч "Тосно" – "Авангард":
Встреча пройдет на нейтральном поле, однако фаворитами считаются представители РФПЛ, в лице "Тосно". "Авангард" выделятся своей дисциплинированной обороной, поэтому в этой встрече все решит, скорее всего, один мяч. Нейтральные зрители наверняка будут поддерживать команду из ФНЛ, что также может сыграть свою роль.
На победу "Тосно" букмекеры предлагают коэффициент 1,95, на ничейный результат – 3,06, на викторию "Авангарда" – 5,60.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|29
|60
|2
|Спартак Москва
|29
|56
|3
|ЦСКА Москва
|29
|55
|4
|Краснодар
|29
|53
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|50
|6
|Уфа
|29
|40
|7
|Арсенал Тула
|29
|39
|8
|Ахмат
|29
|38
|9
|Динамо Москва
|29
|37
|10
|Урал
|29
|37
|11
|Рубин
|29
|37
|12
|Ростов
|29
|34
|13
|Амкар
|29
|34
|14
|Анжи
|29
|24
|15
|Тосно
|29
|24
|16
|СКА Хабаровск
|29
|13