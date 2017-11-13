Матч года в Милане: Италия и Швеция поспорят за путевку на Чемпионат Мира

Италия – Швеция

Стадион: "Джузеппе Меацца"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Взгляды всего футбольного мира сегодня будут устремлены на сборные Италии и Швеции, которые сыграют в Милане ответный стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2018. В первой встрече в Стокгольме шведы выиграли с минимальным счетом, и теперь они имеют небольшое преимущество. Если скандинавы сумеют забить в Милане, итальянцам нужно будет отвечать трижды. Способна ли на это сегодняшняя "Скуадра Адзурра"?

Главные звезды нынешней сборной Италии – игроки разрушители и вратарь, в атаке есть сильные исполнители, в отличной форме находится нападающий "Лацио" Иммобиле, также есть молодой перспективный форвард Белотти и неплохие фланговые игроки – Инсинье, Бернардески, Эль-Шаарави. При этом у Италии постоянно возникают сложности в нападении. Сборная забила в квалификации 21 гол, однако 9 из них влетели в ворота Лихтенштейна. В последних пяти встречах итальянцы не забивали больше одного мяча: Израиль и Албанию обыграли со счётом 1:0, с Македонией сыграли 1:1, а ворота Испании и Швеции распечатать не удалось.

После ухода из национальной команды Ибрагимовича в сборной Швеции не осталось звезд первой величины, однако скандинавы все равно дают бой любой команде. В группе они не проиграли на своем поле ни одной игры, потеряв очки (1:1) только в матче с голландцами, но при этом шведы посредственно играли в гостях. На чужом поле они выиграли только у Люксембурга и Беларуси. Именно этот факт вселяет надежду в болельщиков сборной Италии, которые уже забыли, когда их сборная пропускала крупный международный турнир. Последний Чемпионат мира, на который не попали итальянцы – мундиаль 1952 года в Швеции. Стоит сказать, что последний Чемпионат Европы, на который итальянцы не квалифицировались, также проходил на шведской земле (1992 год). Возможно, на этот раз Швеция снова станет символом провала "Скуадры Адзурры", но на этот раз выступит в ином качестве, закрыть дорогу на мундиаль команде Вентуры скандинавы способны.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 25 игр: 12 побед у Италии, 7 – у Швеции, 6 раз была зафиксирована ничья.

Итальянцы не проигрывают на своем поле шведам с 1983 года. Победа в Неаполе со счетом 0:3 на данный момент является единственной для Швеции.

После победы на ЧМ-2006 Италия дважды подряд не могла выйти из группы на мундиалях в Бразилии и ЮАР. В шести матчах была одержана только одна победа (обыграна Англия в 2014 году).

Швеция пропустила два последних Чемпионата Мира.

Ориентировочные составы:

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан, Кандрева, Пароло, Де Росси, Вератти, Иммобиле, Белотти.

Швеция: Ольсен, Крафт, Линделеф, Гранквист, Августинсон, Форсберг, Экдаль, Йоханссон, Ларссон, Берг, Тойвонен.

Прогноз на матч:

Итальянцы наверняка с первых минут пойдут вперед большими силами, шведы же будут играть вторым номером в расчете на контратаки. Большого количества голов от сборных ждать не стоит. Вполне вероятно, что команды будут играть дополнительное время, также не исключена и серия пенальти.

Букмекеры предлагают на победу Италии коэффициент 1.55, на ничью – 3.90, на Швецию – 8.10.

Вячеслав Горбачев

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