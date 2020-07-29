Матч "Химки" - ЦСКА откроет новый сезон РПЛ

Стало известно расписание первого тура нового сезона РПЛ, который пройдет с 8 по 11 августа.

8 августа (суббота)

16.00 "Химки" - ЦСКА

18.30 "Тамбов" - "Ростов"

9 августа (воскресенье)

17.00 "Уфа" - "Краснодар"

19.00 "Арсенал" - "Ахмат"

20.00 "Спартак" - "Сочи"

10 августа (понедельник)

17.00 "Урал" - "Динамо"

11 августа (вторник)

18.00 "Ротор" - "Зенит"

20.00 "Рубин" - "Локомотив"

Читайте также: РПЛ опубликовала календарь на следующий сезон. | http://soccernews.ru