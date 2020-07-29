Матч "Химки" - ЦСКА откроет новый сезон РПЛ

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Матч "Химки" - ЦСКА откроет новый сезон РПЛ

Стало известно расписание первого тура нового сезона РПЛ, который пройдет с 8 по 11 августа.

8 августа (суббота)

16.00 "Химки" - ЦСКА
18.30 "Тамбов" - "Ростов"

9 августа (воскресенье)

17.00 "Уфа" - "Краснодар"
19.00 "Арсенал" - "Ахмат"
20.00 "Спартак" - "Сочи"

10 августа (понедельник)

17.00 "Урал" - "Динамо"

11 августа (вторник)

18.00 "Ротор" - "Зенит"
20.00 "Рубин" - "Локомотив"

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2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
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