Матч Хорватия - Косово прерван из-за ливня

Матч седьмого тура квалификации ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Косово прерван из-за погодных условий.

Игра, которая проходила на стадионе "Максимир" в Загребе, была остановлена из-за проливного дождя.

Пока неизвестно, когда будет доигран этот матч.

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