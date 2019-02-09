Матч имени арбитров: "Реал" уверенно обыграл "Атлетико" в мадридском дерби

В центральном матче 23 тура Ла Лиги встречались "Атлетико" и "Реал". В последнее время главное мадридское дерби в рамках чемпионата Испании получается не очень уж и результативным: в последних 3 матчах команды забили лишь 2 гола на двоих и скатали 3 ничьи. Перед началом данной встречи все ожидали продолжения стандартного сценария, и на то было несколько причин. Во-первых, "Атлетико" уже в 5 матчах кряду с соперниками из первой пятерки турнирной таблицы не забивает больше одного гола. Во-вторых, "Реал" хоть и выбрался из затяжного крутого пике, но все еще не вызывает впечатление команды, которая крепко стоит на ногах.

Уже на 16 минуте футболисты "Реала", которые, кстати, не считались фаворитами встречи, забили первый гол. После подачи с углового Серхир Рамос оказался в окружении 4 футболистов "Атлетико", но все равно умудрился выиграть верх, скинув игровой снаряд на совершенно свободного Каземиро, который быстро подстроился под мяч и пробил ножницами, передавая привет Криштиану Роналду в Италию – 0:1. После пропущенного гола "матрасники" стали играть выше и начали допускать контратаки на свои ворота. Двигателем быстрых выпадов королевского клуба стал Винисиус Жуниор, который в последующие 5 минут после забитого мяч выдавал две прекрасные передачи в штрафную, но в первом случае Васкес не смог подстроится под летящий мяч на линии штрафной, а во втором Лукас Эрнандес в последний момент снял мяч с ноги Бензема, который готовился пробивать по пустым воротам.

"Реал" держался достаточно уверенно, но уже на 25 минуте на табло засветился равный счет. После потери игрового снаряда в центре поля Анхель Корреа мгновенно разрезающим пасом вывел Гризманна на свидание с голкипером. Француз хладнокровно реализовал футбольный буллит, проткнув мяч мимо Куртуа – 1:1. Но окончательной фиксации взятия ворот пришлось ждать еще 2 минуты, так как в момент отбора мяча в центре поля было огромное подозрения на нарушение правил. Видеоарбитры решили эпизод в пользу "матрасников".

В самом конце первого тайма, при весьма равной игре, "Реал" снова получил преимущество. Хосе Мария Хименес сбил Винисиуса внутри штрафной площади, и Эстрада Фернандес мгновенно указал на точку. В данном эпизоде снова не обошлось без вмешательства VAR, так как в динамике сложно определить, где именно было нарушение – в штрафной или за ее пределами. Это решение было принято в пользу "сливочных". К мячу подошел Серхио Рамос и сильным ударом в левый угол установил счет 1:2. Облак угадал направление полета игрового снаряда, но выстрел испанского центрального полузащитника получился невероятно точным.

Во втором тайме игра перешла в противостояние нервов. Особенно этому способствовали действия судьей, которые начали напрямую влиять на ход игры. На 54 минуте Мората смог забить гол и сравнять счет, но арбитры общими усилиями в весьма сложной ситуации приняли решение не засчитать мяч из-за офсайда. А через 10 минут все тот же Мората опасно падал внутри чужой штрафной, видя перед собой шлагбаум из ног Серхио Рамоса, но главный арбитр не зафиксировал пенальти, даже несмотря на очень мощный прессинг, который исходил от всех игроков "Атлетико". Зато "Реал" нашел свой шанс там, где арбитры ничего сказать не могли, и увеличил отрыв в счете. На 74 минуте Модрич вырезал разрезающую передачу на правый край штрафной площади, куда в гордом одиночестве забегал Бэйл. Валийцу оставалось только принять игровой снаряд и направить его в дальний угол. Именно это и было сделано – 1:3.

На 80 минуте Томас Парти получил вторую желтую карточку за фол в центре поля и игра "Атлетико" полностью поломалась. В итоге "Реал" довел встречу до логического завершения, добыв уже 5 победу кряду в чемпионате. Это означает, что "сливочные" поднялись на второе место в таблице, а "матрасники" переместились на третью позицию. В матче имени судьей "Реал" оказался сильнее. Ренессанс?

"Атлетико" – "Реал" – 1:3

Голы: Каземиро, 16 – 0:1; Гризманн, 25 – 1:1; Рамос, 42 (пен.) – 1:2; Бейл, 74 – 1:3.

Удаление: Томас, 80

"Атлетико": Облак – Ариас, Годин, Хименес, Эрнандес – Корреа (Родри, 65), Томас, Сауль, Лемар (Витоло, 59) – Гризманн, Мората (Калинич, 71).

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Ригелон – Каземиро, Модрич, Кроос (Себальос, 84) – Винисиус (Бейл, 57), Васкес, Бензема (Мариано, 89).