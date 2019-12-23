Матч имени вратарей: "Реал" провел одну из лучших встреч в сезоне, но не смог забить "Атлетику" в рамках 18 тура Ла Лиги

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Матч имени вратарей: "Реал" провел одну из лучших встреч в сезоне, но не смог забить "Атлетику" в рамках 18 тура Ла Лиги

Последний матч года в Примере начался в довольно высоком темпе и без преимущества одной из команд. "Реал" на правах хозяина больше держал мяч и создал первый момент уже на 2-й минуте (Винисиус неточно пробил после разрезного паса Модрича), а "Атлетик" отвечал контратаками – без существенной остроты, но все равно было весело. Экшн начался в ближе к середине первого тайма, когда мадридцы и баски обменялись шикарными шансами открыть счет: на 12-й минуте Винисиус обыгрался в стеночку с Бензема, убрал Альвареса в штрафной и оказался прямо перед Симоном, но не смог переиграть его в ближнем бою; на 19-й же Кроос прорвался с левого фланга к линии вратарской сквозь трех защитников, после чего нанес мощный удар: Симон перевел мяч в перекладину, а "Атлетик" ответил контратакой с выстрелом Уильямса метров с 17-ти в правый угол – Куртуа спас "Реал". На 23-й Иньяки пробил туда же, запрессинговав Милитао в штрафной, но и в этом случае голкипер "бланкос" сыграл надежно.

"Реал" на 24-й минуте ответил шикарным навесом Модрича на голову Винисиус, который, однако, замкнул крайне слабо. "Атлетик" огрызнулся на 25-й врыванием Кодро на левый край штрафной и падением в борьбе с Милитао, но арбитр вместо пенальти свистнул фол в атаке. После этого команды успокоились до 30-х минут, когда снова "пошла жара". Чего только стоит момент на 32-й: сначала Бензема пробил головой после великолепной подачи на левый угол вратарской (точно в руки Симону), а через несколько секунд он же перехватил мяч в глубине и вырвался один на один с голкипером - нападающий переиграл его, покатив в пустые ворота, однако Нуньес выбил мяч с линии! На 33-й Бензема мощно выстрелил с дальней дистанции (рядом с правой стойкой), а на 38-й Карим снова пробил головой – на этот раз он замыкал навес Родриго ударом в упор, однако Симон снова спас "Атлетик". Баски, однако, тоже не сидели сложа руки, забив гол на 43-й минуте – это Кодро ворвался в штрафную и мощно пробил под перекладину! Впрочем, лайнсмен заметил офсайд, поэтому на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Старт второго тайма оказался более спокойным. "Реал" держал инициативу, но особенно игру не обострял. Из моментов можно вспомнить разве что выстрел Бензема на 57-й минуте из пределов штрафной после передачи от Карвахаля, но он был довольно слабым – Симон справился. Единственным успехом "Атлетика" в первой трети этого отрезка игры стало столкновение Кодро с Милитао на 53-й минуте – после него центрбэк "бланкос" покинул поле. Вместо него на 57-й вышел Начо, который уже через две минуты головой замкнул подачу с углового – перекладина спасла "полосатых"! В середине второго тайма преимущество "Реала" стала очевидным, однако мяч упорно не хотел залетать в ворота "Атлетика. На 64-й минуте по ним с правого края штрафной выстрелил Бензема (Симон парировал), а на 65-й Мэнди упал в борьбе с Мартинесом, начав требовать пенальти – арбитр приказал подниматься. Баски огрызнулись на 68-ом обороте секундной стрелки классным прострелом с правого фланга на дальнюю штангу, который уже готов был замыкать Уильямс, но мяч в последний момент успел выбить в подкате Карвахаль.

В это время Зидан уже выпустил Бэйла, который неплохо вошел в матч и едва не выполнил шедевр на 71-й минуте – Гарет закрутил метров с 22-х в дальнюю девятку, но мяч пролетел рядом с крестовиной. "Атлетик" ответил после серии замен мощным ударом Вильялибре на 78-й – над перекладиной! В эндшпиле матча гости сели в глухую оборону, а "Реалу" никак не удавалось ее разбить. За последние 15 минут встречи у ворот Симона произошел всего один по-настоящему голевой момент: Йович на 87-й замкнул высокую подачу в штрафную ударом головой – мяч попал в штангу, а добивание Рамоса оказалось слабым! На 90-й же навес с правого фланга замыкал Бензема, но это было уже слишком неточно. Более того, уже на последней минуте встречи Вильялибре пробил головой с нескольких метров, заставив Куртуа выполнять невероятный сейв. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Таким образом, "Реа"л набрал 37 очков, потеряв возможность догнать "Барселону" в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридцы завершили год на втором месте, а Атлетик, имея в активе 28 зачетных баллов, поднялся на седьмую строчку.

Безголевое зрелище – оксюморон по-испански

Видимо, понятие "зрелищный матч" не слишком пересекается со счетом 0:0, но на самом деле этот результат стал страшной случайностью. Обе команды наиграли на два-три гола, но что поделаешь, когда мяч просто не хочет залетать в сетку. "Реал" трижды обстрелял каркас, Нуньес выносил "кожаный снаряд" с ленточки, арбитр не свистел пенальти в обе стороны, а Куртуа парировал выстрелы с минимальных дистанций – как и его визави Симон. По коэффициенту ожидаемых голов мадридцы набили 2,95 xG, в то время как в "Атлетика" всего 0,42. "Реал" действительно существенно преобладал соперника (20 ударов, 8 в створ, 12:0 по проникающим передачам в штрафную), однако в статистику басков не вошли голы Кодро и удар Вильялибре вплотную на последней секунде – в первом эпизоде ​​был железный офсайд, а вот во втором в случае пришлось бы смотреть VAR, ведь Асьер свистнули положение "вне игры". Кроме того, надо учитывать специфику начисления xG, ведь эта система часто оценивает выстрелы с семи метров коэффициентом 0,08 – так случилось с ударом Уильямса на 23-й минуте. В общем, можно сказать, что команды ярко закрыли год. "Реал" создал кучу моментов, "Атлетик" регулярно убегал в контратаки, голкиперы феерилы, нападавшие пороли выходы один на один, штанги звенели, забитые мячи отменялись, травмы получались. Этот матч точно захочется посмотреть в повторе! Так просто бывает, что в ярких поединках есть все, кроме засчитанных голов.

Унаи Симон и Тибо Куртуа – главные персонажи матча

Уже много говорилось о героических действиях вратарей, но нужно остановиться на них отдельно. Особенно это касается Унаи Симона, который выполнил 8 сейвов – в частности, он спас при выходе Винисиуса один а один и как мог загнал в тупик Бензема на 32-й минуте. Такое крутое выступление даже не удивляет, ведь баск прямо сейчас считается лучшим голкипером Ла Лиги – он парировал 81,4% ударов в створ своих ворот в текущем сезоне. Куртуа также не остался без работы, выполнив архиважные сейвы во время неожиданных выстрелов Уильямса из пределов штрафной низом в ближний угол (успеть сложиться там было очень трудно) и откровенно спас на последней секунде, парируя удар Вильялибре с нескольких метров – если бы Асьер забил, то VAR зафиксировал бы взятие ворот.

"Реал" провалили первую часть сезона? Или же будущее выглядит безоблачным?

Для "бланкос" 2019-й стал самым тяжелым за последние 10 лет. Мадридский суперклуб с треском провалился в ЛЧ, вернул Зидана и первые полгода с новым-старым коучем громко проигрывал "Сосьедаду", "Бетису", "Мальорке", терял очки с "Брюгге" и получал разгром в Париже. Впрочем, именно после 0:3 с ПСЖ, когда "сливочных" просто деклассировали, наметился перелом – Зидан сменил игровую модель, сделав ставку на общекомандный прессинг. Бэйл отправился в запас, а Вальверде с 21 прессинг действием за матч и умением покрывать гигантское пространство, стал ключевым исполнителем на поле. Набрал кондиции Модрич, который в игре с "Сосьедадом" стал причастным ко всем трем голам, и наконец заиграл Азар – до своей травмы Эден отличился всего одним голом и двумя ассистами, но при этом получал одни из самых высоких оценок в статистических порталах. Даже Куртуа в последние месяцы перестал привозить. В результате – второе место в Ла Лиге, два очка отставания от "Барсы", значительно лучший футбол в выездном Классико и всего одно поражение за три месяца (от "Мальорки"). Правда, в остальных 20 матчах было аж 9 ничьих. Нынешний "Реал" перестал удивлять непонятными комбинациями стартового состава – он принял довольно стабильный вид и имеет хорошую глубину. Ее немного не хватает в атаке, где сломались Азар, Васкес и Асенсио, и где Бэйл с Йовичем потеряли доверие, в результате чего все крутится вокруг Бензема (12 голов) и его эпизодических помощников (Родриго, Винисиус, Иско). Тем не менее, по ожидаемым голами мадридцы с отрывом лидируют в Ла Лиге – и эта статистика соответствует реальным цифрам в турнирной таблице, что говорит о хорошей реализации. Не в матче с "Атлетиком", конечно же, но здесь просто не повезло. В общем, "Реал" уже точно можно назвать коллективом, который вышел из затяжного кризиса. Теперь это сбалансированный, управляемый, хорошо организованный и агрессивный коллектив, минусы которого объясняются банальной сменой поколений – "сливочным" придется терпеть этот период еще несколько лет. 2019-й же они завершили очень достойно – даже немного обидно, что зимняя пауза в Испании наступила именно сейчас.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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