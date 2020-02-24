Матч "Интер" - "Ювентус" может пройти без болельщиков из-за коронавируса

Матч 26-го тура Серии А "Ювентус" - "Интер", возможно, пройдет с пустыми трибунами, утверждает Sky Sport Italia.

По информации издания, министерство здравоохранения Италии рекомендует провести игру без болельщиков из-за резкого скачка коронавируса в стране.

Ранее сообщалось, что власти Италии могут перенести десятки матчей из-за коронавируса.

Отметим, что за последние дни в Италии резко увеличилось количество заболевших вирусом. Известно, что в стране скончалось уже 5 человек из-за коронавируса.

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