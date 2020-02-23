Матч "Интера" в Лиге Европы находится под угрозой срыва из-за коронавируса
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между миланским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" может быть перенесен, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, причиной этому является резкое увеличение числа заболевших в Италии. Есть вероятность, что матч будет сыгран при пустых трибунах. В первом матче итальянский клуб выиграл в гостях со счетом 2:0. Ответная игра должна пройти 27 февраля.
На данный момент в Италии зарегистрировано 132 случая заболевших коронавирусом. Из них 26 - находятся в тяжелом состоянии. Два человека умерли.
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