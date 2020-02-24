Матч "Интера" в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Таким образом клубы надеются уберечь болельщиков и футболистов от болезни, которая стремительно распространяется в Италии.
Напомним, что в минувший уик-энд были перенесены сразу три матча Серии А.
В данный момент в Италии официально зафиксировано более 200 случаев заболевания китайским коронавирусом. Во всем мире им заболели почти 80 тысяч человек.
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