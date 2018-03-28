Матч Испания – Аргентина в одной картинке

Сборная Испании в рамках товарищеского матча разгромила команду Аргентины на "Ванда Метраполитано".

"Фурия Роха" отправила в ворота гостей шесть мячей, а лидер "альбиселесте" Лионель Месси с печалью в глазах наблюдал за этим с трибуны.

Омар Момани смог отразить весь смысл матча в одной картинке:

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