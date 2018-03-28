Матч Испания – Аргентина в одной картинке
Сборная Испании в рамках товарищеского матча разгромила команду Аргентины на "Ванда Метраполитано".
"Фурия Роха" отправила в ворота гостей шесть мячей, а лидер "альбиселесте" Лионель Месси с печалью в глазах наблюдал за этим с трибуны.
Омар Момани смог отразить весь смысл матча в одной картинке:
Не пропустите видео обзор матча Испания - Аргентина - 6:1 | soccernews.ru
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|0
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