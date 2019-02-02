Матч итальянской Серии B прервали на первой минуте из-за страшной травмы

Матч итальянской Серии B между "Лечче" и "Асколи" прервали на первой минуте и перенесли на неопределённый срок, сообщает Coriere dello Sport.

Причиной такого решения стал инцидент на шестой секунде встречи. Полузащитник "волков" Мануэль Скавоне в ходе единоборства столкнулся головами с нападающим "бело-чёрных" Джакомо Береттой и потерял сознание.

Футболиста в срочном порядке госпитализировали. Позднее "Лечче" отчитался, что его жизни ничего не угрожает. По итогам медобследования у хавбека было выявлено сотрясение мозга.

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