Матч итальянской Серии B прервали на первой минуте из-за страшной травмы
Матч итальянской Серии B между "Лечче" и "Асколи" прервали на первой минуте и перенесли на неопределённый срок, сообщает Coriere dello Sport.
Причиной такого решения стал инцидент на шестой секунде встречи. Полузащитник "волков" Мануэль Скавоне в ходе единоборства столкнулся головами с нападающим "бело-чёрных" Джакомо Береттой и потерял сознание.
Che botta! #Schiavone #LECASC #LecceAscoli pic.twitter.com/Csd9DKUHVL— Don CRis7iano (@FabioCasalucci) 1 февраля 2019 г.
Футболиста в срочном порядке госпитализировали. Позднее "Лечче" отчитался, что его жизни ничего не угрожает. По итогам медобследования у хавбека было выявлено сотрясение мозга.
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