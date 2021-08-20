Матч Казахстан - Украина могут перенести в другую страну: названа причина

Журналист Игорь Бурбас сообщил о возможном переносе матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины.

По его информации, игра может состояться в другой стране, ещё один вариант - проведение встречи без зрителей.

Причина потенциальных изменений в организации матча - ситуация с коронавирусом в Казахстане.

Поединок должен пройти 1 сентября в 17:00 по московскому времени.

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