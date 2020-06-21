Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесен из-за коронавируса

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Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесен из-за коронавируса

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" - "Динамо" официально перенесен на 19 июля, сообщает Telegram-канал Sport_Inside.

Причиной переноса стала вспышка коронавируса в московском клубе. В настоящее время основной состав "Динамо" ушел на карантин.

После 22 туров "Краснодар" занимает третье место в чемпионате России, "Динамо" находится на седьмой позиции.

Напомним, что ранее вспышка коронавируса произошла в "Ростове". Клуб просил о переносе матча с "Сочи", но получил отказ. Из-за этого ростовчане выставили юношеский состав с игроками возрастом от 16 до 19 лет и проиграли "Сочи" со счетом 1:10.

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