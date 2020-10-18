Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR
"Рубин" пожаловался на работу судей в игре 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:3).
Как сообщает "БИЗНЕС Online", казанский клуб утверждает, что главный арбитр Михаил Вилков нарушил протокол VAR.
Речь идет о моменте на 43-й минуте встречи. Защитник "Рубина" Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, однако пересматривать эпизод Вилков пошел уже после возобновления игры. По правилам если мяч уже был введен в игру, то пересматривать VAR нельзя.
Напомним, что по итогам эпизода арбитр поставил пенальти в ворота "Рубина". Таким образом, матч может быть переигран, если компетентные органы признают нарушение протокола.
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