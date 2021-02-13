Матч "Крыльев Советов" в Турции закончился дракой

"Крылья Советов" продолжают подготовку ко второй части чемпионата. В пятницу, 12 декабря, в Турции прошел контрольный матч с боснийским клубом "Борац". Встреча выдалась максимально эмоциональной и не была доиграна. На 89 минуте, при счете 1:0 в пользу самарцев, арбитры были вынуждены прервать игру из-за массовой драки.



Вот что об этом пишет пресс-служба российской команды:

"Матч "Крылья Советов" — "Борац" (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше".

Матч "Крылья Советов" - "Борац" (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше pic.twitter.com/NpwrkUVJ28 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 12, 2021