Матч "Крыльев Советов" в Турции закончился дракой

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Матч "Крыльев Советов" в Турции закончился дракой"Крылья Советов" продолжают подготовку ко второй части чемпионата. В пятницу, 12 декабря, в Турции прошел контрольный матч с боснийским клубом "Борац". Встреча выдалась максимально эмоциональной и не была доиграна. На 89 минуте, при счете 1:0 в пользу самарцев, арбитры были вынуждены прервать игру из-за массовой драки. 

Вот что об этом пишет пресс-служба российской команды: 
"Матч "Крылья Советов" — "Борац" (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше".

Напомним, после 26 туров "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице ФНЛ второе место, отставая от лидирующего "Нижнего Новгорода" на три очка.

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