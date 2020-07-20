Матч "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится из-за коронавируса

Матч 30-го тура российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Сочи" официально отменён.

Южане сообщили, что не смогут прибыть в Самару на игру чемпионата из-за вспышки коронавируса в команде.

Напомним, что COVID-19 на прошлой неделе был обнаружен у девяти представителей "Сочи".

Из-за этого "барсам" пришлось отказаться от участия в матчах не только с "Крыльями", но и с "Тамбовом", за что им грозит два технических поражения.

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