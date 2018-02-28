Матч "Крылья Советов" - "Спартак" может быть отменен

"Крылья Советов" сообщили, что вопрос проведения матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака" будет решаться специальной комиссией.

"Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи определит температуру у поля и возможность проведения матча. Окончательное решение о проведении матча "Крылья Советов" – "Спартак" будет принято за час до начала игры", – говорится в сообщении.

Напомним, игра пройдет в Самаре сегодня. На момент начала встречи температура может опуститься до минус 17 градусов.

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