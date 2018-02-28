Матч "Крылья Советов" - "Спартак" может состояться четвертого апреля

Теги спартак москвакрылья советов

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" может состояться четвертого апреля

Матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" ориентировочно перенесен на четвертое апреля.

Напомним, что этот поединок должен был пройти сегодня, 28 февраля, но был отменен из-за низкой температуры в Самаре. За час до начала матча термометр показал температуру ниже 15 градусов мороза.

В итого представители "Спартака" отказались проводить игру в таких условиях и матч был отменен.

Не пропустите: "Крылья Советов" и "Спартак" сегодня не сыграют. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов