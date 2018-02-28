Матч "Крылья Советов" - "Спартак" может состояться четвертого апреля

Матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" ориентировочно перенесен на четвертое апреля.

Напомним, что этот поединок должен был пройти сегодня, 28 февраля, но был отменен из-за низкой температуры в Самаре. За час до начала матча термометр показал температуру ниже 15 градусов мороза.

В итого представители "Спартака" отказались проводить игру в таких условиях и матч был отменен.

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