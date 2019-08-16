Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесён

Матч 7-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Об этом сообщается в твиттере самарского клуба.



"ФК "Спартак" как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб "Крылья Советов" обязан принять это решение лиги. Таким образом, матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 25 августа в 19:00", - говорится в заявлении.

Изначально матч должен был пройти в воскресенье, 25 августа, в 14:00 мск.



"Спартак" после 5 туров занимает 7 место в РПЛ. "Крылья Советов"

располагаются на 14 позиции.



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