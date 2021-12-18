Матч Кубка Франции прервали из-за драки фанатов на футбольном поле

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Поединок 1/32 финала Кубка Франции "Париж" - "Лион" не удалось доиграть из-за инцидента в перерыве.

После первого тайма произошла массовая потасовка между фанатами обеих команд, которая с трибун переместилась на поле.

В итоге было принято решение досрочно закончить матч. Его судьба будет определена позднее.

Пока неизвестно, чьи болельщики стали зачинщиками драки. Обе стороны обвиняют друг друга в произошедшем.

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