Матч Кубка Франции прервали из-за драки фанатов на футбольном поле
Фото твиттер Get French Football News
Поединок 1/32 финала Кубка Франции "Париж" - "Лион" не удалось доиграть из-за инцидента в перерыве.
После первого тайма произошла массовая потасовка между фанатами обеих команд, которая с трибун переместилась на поле.
В итоге было принято решение досрочно закончить матч. Его судьба будет определена позднее.
Пока неизвестно, чьи болельщики стали зачинщиками драки. Обе стороны обвиняют друг друга в произошедшем.
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