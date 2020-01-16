Матч Кубка Испании "Унионистас" - "Реал" могут перенести в Мадрид
Матч 1/16 финала Кубка Испании "Унионистас" - "Реал", возможно, состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Об этом сообщает Cadena Cope.
Встречу, скорее всего, перенесут со стадиона "Унионистаса" Estadio de Las Pistas из-за маленькой вместимости и проблем с освещением.
Unionistas de Salamanca CF will play Real Madrid in the Copa del Rey. This begs the question, will the match be played at the 3,000 capacity Estadio Las Pistas del Helmántico, or across the road?https://t.co/22z4cnuBa7 pic.twitter.com/ReQpeRItOD— Estadios de España (@estadios_Spain) 14 января 2020 г.
"Если мы не сможем сыграть на своей домашней арене, то предпочтем выступить на "Сантьяго Бернабеу", - сказал президент "Унионистаса".
Встреча состоится 22 января.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11