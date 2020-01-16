Матч Кубка Испании "Унионистас" - "Реал" могут перенести в Мадрид

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Матч Кубка Испании "Унионистас" - "Реал" могут перенести в Мадрид

Матч 1/16 финала Кубка Испании "Унионистас" - "Реал", возможно, состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Об этом сообщает Cadena Cope.

Встречу, скорее всего, перенесут со стадиона "Унионистаса" Estadio de Las Pistas из-за маленькой вместимости и проблем с освещением.

"Если мы не сможем сыграть на своей домашней арене, то предпочтем выступить на "Сантьяго Бернабеу", - сказал президент "Унионистаса".

Встреча состоится 22 января.

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