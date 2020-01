Матч Кубка Испании "Унионистас" - "Реал" могут перенести в Мадрид

Матч 1/16 финала Кубка Испании "Унионистас" - "Реал", возможно, состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Об этом сообщает Cadena Cope.

Встречу, скорее всего, перенесут со стадиона "Унионистаса" Estadio de Las Pistas из-за маленькой вместимости и проблем с освещением.

Unionistas de Salamanca CF will play Real Madrid in the Copa del Rey. This begs the question, will the match be played at the 3,000 capacity Estadio Las Pistas del Helmántico, or across the road?https://t.co/22z4cnuBa7 pic.twitter.com/ReQpeRItOD