Матч Кубка России "Динамо" - "Спартак" не будут переносить

В РФС приняли решение провести все матчи 1/8 финала Кубка России согласно расписанию, утвержденному ранее.

"Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей.

Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды", – говорится в сообщении РФС.

Для поднятия вопроса о необходимости переноса матча названо условие. Если в день игры температура воздуха опустится до показателя -15, инспектор матча должен будет получить согласие обоих клубов на участие. В случае отказа хотя бы одной команды, игра переносится. Если обе команды готовы играть, то окончательное решение о проведении встречи остается за главным арбитром.