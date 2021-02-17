Матч Кубка России "Динамо" - "Спартак" не будут переносить
В РФС приняли решение провести все матчи 1/8 финала Кубка России согласно расписанию, утвержденному ранее.
"Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей.
Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды", – говорится в сообщении РФС.
Для поднятия вопроса о необходимости переноса матча названо условие. Если в день игры температура воздуха опустится до показателя -15, инспектор матча должен будет получить согласие обоих клубов на участие. В случае отказа хотя бы одной команды, игра переносится. Если обе команды готовы играть, то окончательное решение о проведении встречи остается за главным арбитром.
Напомним, 20 февраля намечены матчи "Зенит" – «Арсенал» и "Динамо» – «Спартак", 21 февраля – ЦСКА – СКА Хабаровск, "Локомотив" – "Тамбов", "Краснодар" – "Сочи", "Ростов" – "Ахмат", 22 февраля – "Уфа" – "Урал" и "Химки" – "Крылья Советов".
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