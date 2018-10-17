Матч Кубка России между "Рубином" и "Динамо" перенесён

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Матч Кубка России между "Рубином" и "Динамо" перенесён

Матч 1/8 финала Кубка России между казанским "Рубином" и московским "Динамо" перенесён.

"Сегодня РФС уведомил "Динамо" о том, что матч 1/8 финала Кубка России "Рубин" - "Динамо" состоится в четверг, 25 октября, на "Казань-Арене". Начало игры в 19:00" - говорится в сообщении "бело-голубых" в твиттере.

Изначально планировалось, что эта встреча состоится 31 октября или 1 ноября, но в связи с изменениями в календаре "Рубин" 29 октября будет играть со "Спартаком", а "Динамо" - 3 ноября с ЦСКА, поэтому у команд не будет возможности нормально подготовиться к указанным поединкам.

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