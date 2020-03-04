Матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесен из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле

Матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Причиной отмены матча стало то, что поле на стадионе в Ярославле непригодно для игры.

Дата и место матча будут определены позднее. Встреча должна была состояться сегодня, 4 марта.

Ранее президент "Урала" Иванов выразил недовольство состоянием газона на стадионе "Шинник".

А еще: Павлюченко - о матче с ЦСКА: "Буду переживать за "Спартак" и поставлю на его победу"| http://soccernews.ru