Матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесен из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле

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Матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесен из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле

Матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Причиной отмены матча стало то, что поле на стадионе в Ярославле непригодно для игры.

Дата и место матча будут определены позднее. Встреча должна была состояться сегодня, 4 марта.

Ранее президент "Урала" Иванов выразил недовольство состоянием газона на стадионе "Шинник".

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