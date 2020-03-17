Матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесли во второй раз

В РФС подтвердили перенос четвертьфинального матча Кубка России между "Шинником" и "Уралом".

"В связи запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий, матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесён. Дата игры будет определена позднее", - сообщили в союзе.

Таким образом, матч переносится уже во второй раз. Ранее игру не разрешили провести в Ярославле из-за состояния газона, а сейчас - из-за коронавируса.

В полуфинале Кубка России победитель пары "Шинник" - "Урал" сыграет с "Химками".

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