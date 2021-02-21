Матч Кубка России "Уфа" - "Урал" перенесен: что произошло

Матч 1/8 финала Кубка России между "Уфой" и "Уралом" перенесен, сообщает "Чемпионат". Причиной переноса матча стала низкая температура воздуха в Уфе.

"Мы отправили письмо в "Урал" и РФС с просьбой о переносе. Каждый день измеряем температуру, на данный момент она где-то в районе 20–22 градусов. Завтра будет еще холоднее, около 22–23 градусов. Морозить болельщиков и команды не хочется", - сказал генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков.

"Матч перенесли, мы никуда не летим. Нам сказали не лететь в Уфу, потому что там -20 градусов", – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Матч "Уфа" - "Урал" должен был состояться завтра, 22 февраля. Новая дата проведения матча пока не сообщается.

Не пропустите: В "Спартаке" дали оценку пенальти в ворота команды в матче с "Динамо". | http://soccernews.ru