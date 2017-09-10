Матч "Лацио" - "Милан" таки состоится сегодня

Матч третьего тура чемпионата Италии между римским "Лацио" и "Миланом" таки состоится сегодня, информирует официальный сайт Серии А.

Так, начало встречи было перенесено с 16:00 по московскому времени на 17:00. Причиной переноса времени начала игры послужила непогода, из-за которой возникли проблемы с обеспечением общественной безопасности на футбольном поединке.

Напомним, ранее появилась информация, что матч "Лацио" - "Милан" был отменен. | soccernews.ru