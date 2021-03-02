Матч "Лацио" - "Торино" в Серии А не будет перенесен. Туринцы получат техническое поражение

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Матч "Лацио" - "Торино" в Серии А не будет перенесен. Туринцы получат техническое поражениеМатч 25-го тура между "Лацио" и "Торино" не будет перенесен на резервную дату. Как сообщает ANSA, руководство Серии А решило следовать букве закона, несмотря на то, что ситуация полностью повторяет историю с переносом поединка 3 тура "Ювентус" - "Наполи".

В "Торино" произошла вспышка коронавируса, однако количество заболевших не позволяет отложить матч автоматически. Однако, органы здравоохранения Пьемонта все же посадили "Торино" на карантин. Таким образом, команда не смогла вылететь в Рим на матч с "Лацио".

"Жеребцам" назначат наказание в виде технического поражения и снятия 1 очка. 

Команда будет подавать апелляцию, и, имея прецедент (матч Ювентус — Наполи в итоге перенесли на 17 марта), почти наверняка может рассчитывать на ее удовлетворение.

Читать также: В "Торино" вспышка коронавируса | http://soccernews.ru
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