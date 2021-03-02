Матч "Лацио" - "Торино" в Серии А не будет перенесен. Туринцы получат техническое поражение
Матч 25-го тура между "Лацио" и "Торино" не будет перенесен на резервную дату. Как сообщает ANSA, руководство Серии А решило следовать букве закона, несмотря на то, что ситуация полностью повторяет историю с переносом поединка 3 тура "Ювентус" - "Наполи".
В "Торино" произошла вспышка коронавируса, однако количество заболевших не позволяет отложить матч автоматически. Однако, органы здравоохранения Пьемонта все же посадили "Торино" на карантин. Таким образом, команда не смогла вылететь в Рим на матч с "Лацио".
"Жеребцам" назначат наказание в виде технического поражения и снятия 1 очка.
Команда будет подавать апелляцию, и, имея прецедент (матч Ювентус — Наполи в итоге перенесли на 17 марта), почти наверняка может рассчитывать на ее удовлетворение.
Читать также: В "Торино" вспышка коронавируса | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17