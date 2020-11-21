Матч "Лацио" в Серии А под угрозой срыва из-за непогоды

Матч 8-го тура итальянской Серии А между "Кротоне" и "Лацио" может не состояться, пишет Corriere dello Sport.

Игра находится под угрозой срыва из-за погодных условий - ночью на Калабрию обрушился сильный шторм, который привёл к наводнению.

В день матча, то есть сегодня, в регионе также ожидается ливень и порывы ветра более 40 километров в час.

Планировалось, что стартовый свисток на встрече "Кротоне" - "Лацио" прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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