Матч "Лацио" - "Зенит" пройдет без зрителей

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между римским "Лацио" и петербургским "Зенитом" пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте российского клуба.

Такое решение приняли римские власти из-за сложной эпидемиологической обстановки в Италии. На данный момент в стране из-за коронавируса умерли более 47 тысяч человек.

Матч "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября. Встреча пройдет в Риме на стадионе "Олимпико", и начнется в 23:00 мск.

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