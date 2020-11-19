Матч "Лацио" - "Зенит" пройдет без зрителей
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между римским "Лацио" и петербургским "Зенитом" пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте российского клуба.
Такое решение приняли римские власти из-за сложной эпидемиологической обстановки в Италии. На данный момент в стране из-за коронавируса умерли более 47 тысяч человек.
Матч "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября. Встреча пройдет в Риме на стадионе "Олимпико", и начнется в 23:00 мск.
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