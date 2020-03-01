Матч ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" может пройти без болельщиков из-за коронавируса

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "Боруссия" Дортмунд, возможно, пройдет без болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса, утверждает Canal Plus France.

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуба запретило футболистам пожимать руки, чтобы уменьшить риск заражения. Игроки также не будут давать интервью в микст-зонах.

Стоит отметить, что во Франции больных коронавирусом превысило 100 человек.

Матч ПСЖ - "Боруссия" состоится 11 марта в Париже. Первая встреча команд закончилась в пользу немецкого клуба (2:1).

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