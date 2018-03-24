Матч легенд: "Ливерпуль" – "Бавария" - 5:5 (обзор)

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Матч легенд: "Ливерпуль" – "Бавария" - 5:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча легенд "Ливерпуля" и "Баварии", который завершился мегарезультативной ничьей со счётом 5:5.

Не пропустите: Легенды "Ливерпуля" и "Баварии" расписали мегарезультативную ничью. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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