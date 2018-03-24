Матч легенд: "Ливерпуль" – "Бавария" - 5:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча легенд "Ливерпуля" и "Баварии", который завершился мегарезультативной ничьей со счётом 5:5.

Не пропустите: Легенды "Ливерпуля" и "Баварии" расписали мегарезультативную ничью. | http://soccernews.ru