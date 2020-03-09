Матч Лиги 1 "Лион" - "Реймс" состоится без зрителей

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Матч Лиги 1 "Лион" - "Реймс" состоится без зрителей

Матч чемпионата Франции "Лион" - "Реймс" пройдет без болельщиков, об этом сообщается на официальном сайте принимающей команды.

Встреча состоится 13 марта на стадионе "Люмьер" и начнется в 22:45 (мск).

Данные меры приняты в соответствии с рекомендацией правительства Франции из-за распространения коронавируса.

"Лион" пока не решил, каким образом компенсирует болельщикам стоимость приобретенных ими билетов.

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