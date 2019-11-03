Матч Лиги 1 между "Нимом" и "Ренном" перенесен на неопределенный срок
Стало известно, почему не состоялась игра 12-го тура французской Лиги 1 "Ним" - "Ренн".
Как сообщает твиттер "Ренна", поединок перенесли на неопределенный срок из-за неудовлетворительного состояния газона после сильного ливня.
Напомним, что игра должна была состояться 2 ноября в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Марсель
|12
|19
|4
|Лилль
|12
|18
|5
|Реймс
|11
|18
|6
|Брест
|11
|17
|7
|Анжер
|11
|17
|8
|Бордо
|11
|15
|9
|Ренн
|11
|15
|10
|Монпелье
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Дижон
|12
|12
|19
|Ним
|11
|11
|20
|Метц
|11
|11