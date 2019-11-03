Матч Лиги 1 между "Нимом" и "Ренном" перенесен на неопределенный срок

Стало известно, почему не состоялась игра 12-го тура французской Лиги 1 "Ним" - "Ренн".

Как сообщает твиттер "Ренна", поединок перенесли на неопределенный срок из-за неудовлетворительного состояния газона после сильного ливня.

Напомним, что игра должна была состояться 2 ноября в 22:00 (мск).

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