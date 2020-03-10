Матч Лиги Чемпионов "Бавария" - "Челси" пройдет без болельщиков

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" - "Челси" состоится без зрителей в Мюнхене, информирует официальный сайт немецкого клуба.

Данное решение было принято из-за распространения коронавируса.

Всем болельщикам будут возвращены деньги за билеты.

Ранее стало известно, что многие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей и, возможно, приостановлены из-за коронавируса.

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