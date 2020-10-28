Матч Лиги Чемпионов "Боруссия" - "Зенит" состоится без зрителей
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и дортмундской "Боруссией".
Отметим, в прошлую субботу немецкому клубу разрешено было допустить 300 зрителей на домашний матч против "Шальке" (3:0)
"Министерство здравоохранения земли Северный Рейн-Вестфалия отклонило идентичный запрос от "Боруссии" на матч против "Зенита", - говорится в сообщении клуба.
Матч между командами начнется - в 23:00 (мск).
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