Матч Лиги Чемпионов "Боруссия" - "Зенит" состоится без зрителей

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и дортмундской "Боруссией".

Отметим, в прошлую субботу немецкому клубу разрешено было допустить 300 зрителей на домашний матч против "Шальке" (3:0)

"Министерство здравоохранения земли Северный Рейн-Вестфалия отклонило идентичный запрос от "Боруссии" на матч против "Зенита", - говорится в сообщении клуба.

Матч между командами начнется - в 23:00 (мск).

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