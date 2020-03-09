Матч Лиги Чемпионов "Лейпциг" - "Тоттенхэм" пройдет при болельщиках

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" состоится с болельщиками.

Так как Англия не входит в зону риска, связанной с эпидемией коронавируса, фанаты смогут присутствовать на игре в Германии.

Встреча команд состоится завтра, 10 марта. В Германии выявлены 1 151 заболевший, два человека в критическом состоянии, выздоровели 18, погибших нет.

Ранее стало известно, что ответный матч ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" состоится без зрителей.

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