Матч Лиги Чемпионов "Лейпциг" - "Тоттенхэм" пройдет при болельщиках
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" состоится с болельщиками.
Так как Англия не входит в зону риска, связанной с эпидемией коронавируса, фанаты смогут присутствовать на игре в Германии.
Встреча команд состоится завтра, 10 марта. В Германии выявлены 1 151 заболевший, два человека в критическом состоянии, выздоровели 18, погибших нет.
Ранее стало известно, что ответный матч ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" состоится без зрителей.
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|М
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|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
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|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
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|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
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|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
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|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4