Матч Лиги Европы перенесли из-за штормового предупреждения
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Ред Булл Зальцбургом" и "Айнтрахтом" сегодня не состоится.
Как сообщает Deutsche Welle, игру перенесли на неопределённый срок в связи со штормовым предупреждением.
В Австрии ожидается мощный ветер, скорость которого может достигать 120 километров в час.
Напомним, что в первом матче "Айнтрахт" разгромил "РБ Зальцбург" со счётом 4:1.
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