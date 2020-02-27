Матч Лиги Европы перенесли из-за штормового предупреждения

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Ред Булл Зальцбургом" и "Айнтрахтом" сегодня не состоится.

Как сообщает Deutsche Welle, игру перенесли на неопределённый срок в связи со штормовым предупреждением.

В Австрии ожидается мощный ветер, скорость которого может достигать 120 километров в час.

Напомним, что в первом матче "Айнтрахт" разгромил "РБ Зальцбург" со счётом 4:1.

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