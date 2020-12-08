Матч Лиги Европы "Вильярреал" — "Карабах" не состоится в намеченный день
Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" — "Карабах", который должен был пройти 10 декабря в Испании будет отложен.
Официальный сайт "Вильярреала" сообщает, что причиной отмены игры стала вспышка коронавируса в азербайджанской команде.
Как стало известно, "Карабах" не располагает минимальным количеством футболистов, необходимых для участия в матче.
Решение о судьбе встречи будет принимать УЕФА в ближайшие дни.
Испанцы досрочно обеспечил себе первое место в группе I, набрав 13 очков в 5 встречах. "Карабах" занимает четвертую строчку с 1 очком и не имеет шансов на выход в плей-офф.
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