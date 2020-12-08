Матч Лиги Европы "Вильярреал" — "Карабах" не состоится в намеченный день

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" — "Карабах", который должен был пройти 10 декабря в Испании будет отложен.

Официальный сайт "Вильярреала" сообщает, что причиной отмены игры стала вспышка коронавируса в азербайджанской команде.

Как стало известно, "Карабах" не располагает минимальным количеством футболистов, необходимых для участия в матче.

Решение о судьбе встречи будет принимать УЕФА в ближайшие дни.