Матч Лиги Европы "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" могут перенести в Россию

"Вольфсберг" изучает варианты проведения домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы против "Тоттенхэма" на нейтральном поле.

Дело в том, что австрийское правительство запретило въезд в страну с территорий, где был выявлен новый британский штамм коронавируса. К таковым относится и Лондон, где базируются "шпоры".

В связи с этим, как сообщает Metaratings, игра может состояться в России, в частности, в Москве или Венгрии.

Матч "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" запланирован на 18 февраля.

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