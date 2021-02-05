Матч Лиги Европы "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" могут перенести в Россию
"Вольфсберг" изучает варианты проведения домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы против "Тоттенхэма" на нейтральном поле.
Дело в том, что австрийское правительство запретило въезд в страну с территорий, где был выявлен новый британский штамм коронавируса. К таковым относится и Лондон, где базируются "шпоры".
В связи с этим, как сообщает Metaratings, игра может состояться в России, в частности, в Москве или Венгрии.
Матч "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" запланирован на 18 февраля.
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