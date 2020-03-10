Матч Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер", скорее всего, пройдет без зрителей

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Матч Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер", скорее всего, пройдет без зрителей

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет при пустых трибунах, передает Wolfsburger Nachrichten.

Решение было принято из-за эпидемии коронавируса. Официального объявления пока нет, однако в клубе уже подтвердили эту информацию.

Игра пройдет 12 марта на "Фольксваген-Арене". Начало - 23:00 мск.

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