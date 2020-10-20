Матч Лиги Европы впервые обслужит женщина-арбитр

УЕФА назначил женскую судейскую бригаду на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "Лестером" и "Зарей".

Игру обслужит француженка Стефани Фраппар, её помощники - Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес, резервный рефери - Жоан Амель.

Стоит отметить, что это первый случай, когда матч основной сетки Лиги Европы будет судить женщина.

"Лестер" и "Заря" сыграют в четверг, 22 октября, в 22:00 по московскому времени.

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